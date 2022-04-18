Silmeye kıyamayanlar dikkat! Eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan yandı...

Yargıtay, sosyal medya hesabından eski sevgilisinin fotoğrafını paylaşan sanığın 'kişisel veriyi hukuka aykırı yayma suçunu' oluşturduğuna hükmetti.

Aşklar bitse de, anılar kalır...

Eski sevgilinizden kalan fotoğrafları silmeye kıyamadıysanız, dikkatli olmanızda fayda var.

Yapılan bir araştırmaya göre bireyler eski aşklarının fotoğrafını bilgisayarlarındaki gizli dosyalarda, kilitli çekmecelerde, hatta tavan arasında saklıyor.

Geçmişi hatırlatan ve anıları açığa çıkaran bu fotoğraflar, güçlü duygular oluşturuyor. Bu nedenle geçmişten gelen hatıraları saklamak şaşırtıcı değil.

Ancak anılarınızı istediğiniz gibi sosyal medyada paylaşamayabilirsiniz.

Hatta öyle ki, Yargıtay eski ilişkilere dair fotoğraf saklamanın "güven sarsıcı davranış" olarak kabul edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay'dan eski sevgili kararı

Bir dönem sevgili olan gençler ayrılması üzerine, genç kadın sosyal medyada bir fotoğraf paylaştı.

Erkek ise, eski sevgilisinin fotoğrafını alıntılayarak kendi sosyal hesabından paylaştı.

Genç kızın şikayeti üzerine erkek hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Görüntü veya seslerin ifşa edilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğini ihlali' suçundan dava açıldı.

Mahkeme; genç kızın söz konusu fotoğrafı kendi hesabından paylaştığına dikkat çekti. Sanığın beraatine hükmetti. Kararı mağdur genç kız temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi.

Eski sevgilinin fotoğrafını izinsiz paylaşmak hukuka aykırı

Yargıtay kararında, genç kızın yarı çıplak fotoğrafını kendi hesabından paylaşmasının, başka hesaplardan paylaşılacağı anlamına gelmeyeceği hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi:

"Mağdura ait twitter hesabında mağdur tarafından paylaşılan mağdurun poz vermiş şekilde çektirdiği fotoğrafın, mağdurun başkalarının görmesini ve bilmesini talep etmeyeceği özel hayatına ilişkin görüntü olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmaktadır. Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gerekirdi. 'Bahse konu fotoğrafının herkese açık şekilde sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında paylaştığı, katılanın herhangi bir kısıtlama yapmaması nedeniyle bu şekilde paylaştığı fotoğrafının başkaları tarafından görülmesinden ve paylaşılmasından rahatsızlık duymadığı, bu nedenle bahse konu fotoğrafın alınmasının ve yorum yapılmasının yüklenen suçu oluşturmayacağı' biçimindeki yasal ve yeterli olmayan gerekçelere dayalı olarak yazılı şekilde beraat hükmü kurulması,yasaya aykırıdır. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliğiyle hükmedildi."