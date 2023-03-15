Silopi'de yaban keçisi avladı! 261 bin lira ceza kesildi Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaban keçisi avlayan kişiye 261 bin lira ceza uygulandı.

Silopi İlçe Jandarma Komutanlığı, Cudi Dağı bölgesinde bir kişinin yaban keçisi avladığı yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti.

Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisi avlayan kişinin Y.O. olduğunu tespit etti.

Yaban keçisine el konulurken, Y.O’ya toplam 261 bin lira ceza kesildi.

Şube müdürü Orhan Kalay, kentte Cudi ve Gabar dağları mevkii ile Beytüşşebap, İdil ve Uludere ilçelerinin yaban keçilerinin yaşam alanı olduğunu belirtti.

"Nesli tehlike altında olan türler"

Kalay, şunları söyledi: