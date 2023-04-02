Sima bebek, 53 gün sonra depremzede ailesine kavuştu Depremlerde bir kısmı yıkılan Hatay'daki özel hastaneden kurtarılan ve tedavisinin ardından devlet korumasına alınan 3 aylık Sima bebek, DNA testiyle belirlenen ailesiyle 53 gün sonra buluştu.

AA & Ensonhaber

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Suriye uyruklu Abdürrezzak ve Meyse Hacbekir çifti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depreme uykuda yakalandı.

Hasar gören evden 4 çocuklarıyla ayrılan çift, 9 Ocak'ta erken doğumla dünyaya geldiği için kuvöze alınan bebekleri Sima'dan haber almak için Özel Akademi Hastanesine gitti.

Bir kısmı yıkılan hastanedeki bebeklerine ulaşamayan aile, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yardım istedi.

Yapılan araştırma sonucu Sima'nın tedavisinin sürmesi için Mersin Şehir Hastanesine sevk edildiği, 14 Mart'ta taburcu olmasının ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Davultepe Çocuk Evleri Sitesi'nde bakım ve korumaya alındığı tespit edildi.

Anne ilk kez kucağına aldığı bebeğine doyasıya sarıldı

Aile, DNA örneklerinin bebekle uyuşmasının ardından Çocuk Evleri Sitesi'ne davet edildi.

Depremden 53 gün sonra yavrularıyla buluşmanın mutluluğunu yaşayan aile, sevinç gözyaşları döktü. Doğumun ardından kuvöze alındığı için kucaklayamadığı bebeğine ilk kez doyasıya sarılan anne Meyse, kızını defalarca öptü.

"Sanki önceden ölüydük şimdi yaşadık"

Baba Abdürrezzak Hacbekir, üzüntüyle geçen günlerin ardından büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Kızıyla buluşmasını sağlayanlara teşekkür eden Hacbekir,

Depremde evdeydik ama bebeğimiz kuvözde kaldı. Bebeğimiz için doktoru aradık ancak hastanenin bir tarafının yıkıldığını duyduk, çok korktuk. Allah razı olsun, kızımıza kavuştuk. Çok mutluyuz. Allah bu ekiplerden, herkesten razı olsun. 2 aydır göremiyorduk, çok değişmiş. Kuvözdeydi, çok küçüktü. Kardeşleri heyecanla onu bekliyor.

diye konuştu.

Anne de bebeğine kavuştuktan sonra yeniden hayata döndüğünü ifade ederek,

Çok mutluyum, anlatamıyorum. Depremde Antakya'daydık, çok korkunçtu. Allah herkesten razı olsun, çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, şimdi rahat ettim. Sanki önceden ölüydük şimdi yaşadık.

dedi.