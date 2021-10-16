Simpsons dizisindeki gizli mesajları çözecek kişiler aranıyor

İngiltere merkezli bir bahis sitesi, dizinin tüm bölümlerini izleyip geleceğe yönelik tahminler bulacak bir kişiye 7 bin sterlin yani yaklaşık 65 bin lira ödeyeceğini açıkladı.

Dünyaca ünlü anomiasyon komedi dizisi The Simpsons, geleceği tahmin ettiği iddialarıyla sık sık gündeme geliyor.

SİMPSON TAHMİNCİSİNE 65 BİN LİRA

İngiltere'de bir bahis şirketi, The Simpsons dizisinin her bölümünü izleyecek bir "Simpsons uzmanına" 7 bin sterlin yani yaklaşık 65 bin lira ödeyeceğini duyurdu. Sitenin internet sitesinde yer alan iş ilanına 18 yaşından büyük herkes başvurabiliyor. Başvuru için tek koşul ise bir bilgisayar ya da televizyona sahip olmak.

33 SEZON VE FİLMİ 2 AY SÜREDE İZLEYECEK

Bahis sitesi, 33 sezon ve The Simpsons filminin tamamının izlenip yorumlanması için 2 ay süre tanıyor. Site, maaşın yanında internet masrafları ve diziyi izlemek için gereken platformun üyeliğini de karşılayacağını açıkladı.

GELECEĞE DAİR GİZLİ MESAJLAR DEŞİFRE EDİLECEK

Bahis sitesinin amacı dizide gizli olduğuna inanılan geleceğe yönelik tahminleri ortaya çıkarıp bunlardan kâr elde etmek. The Simpsons'ın Donald Trump'ın ABD Başkanlığına seçilmesinden koronavirüs salgınına kadar birçok dönüm noktasını tahmin ettiğine inanılıyor.

"KİM SİMPSONS İZLEYİP PARA KAZANMAK İSTEMEZ"

Bahis sitesi iş ilanında, "Bu birçok kişi için hayallerinin işi olabilir. Kim televizyonda The Simpsons izleyip üstüne bir de para kazanmak istemez ki?" ifadelerini kullandı.