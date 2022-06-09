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    Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı

    Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
    • 09.06.2022 - 00:55
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 01:04
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    Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı

    Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı.

    Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

    Şimşekler Erciyes'i aydınlattı

    Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı.

    Şimşeklerle beraber görülen karlı Erciyes'in muhteşem güzelliği de İHA objektiflerine yansıdı.

    Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı VİDEO

    Şimşekler Erciyes Dağı nı aydınlattı #1

    Şimşekler Erciyes Dağı nı aydınlattı #2


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