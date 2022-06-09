- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı
Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı
Kayseri'de etkili olan sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
- 09.06.2022 - 00:55
- Güncelleme : 09.06.2022 - 01:04
Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından şimşekler çaktı.
Kentin birçok bölgesinden görülen şimşekler geceyi aydınlatırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Şimşekler Erciyes'i aydınlattı
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan 3 bin 917 metre rakımlı Erciyes Dağı'nın olduğu yerden çakan şimşeklerde, gece vakti dağı aydınlattı.
Şimşeklerle beraber görülen karlı Erciyes'in muhteşem güzelliği de İHA objektiflerine yansıdı.
Şimşekler Erciyes Dağı'nı aydınlattı VİDEO