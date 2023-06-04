Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar listesi Tedbir alıp çalıştıktan sonra sığınılacak tek liman yaratıcımıza ettiğimiz dualardır. Peki sınava girerken başarılı olmak için hangi dualar okunur? Hepsini sizin için derledik...

Dua mü'minin en kuvvetli silahı ve sığınağıdır. Her müşkül durumda mü'min ilk önce duaya sarılır. Bu haftasonu sınava girecek çocuklar ve gençler için aileler okunacak duaları araştırıyor. İşte Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar listesi...

Sınavda başarılı olmak için okunacak dualar

Duaya başlamadan önce

Sadaka atmak,

Dua etmeden önce Tevbe etmek unutulmamalıdır.

istiğfar(Estağfirullah el azîm)

Çokça çekip duanın başında ve sonunda Salavat-ı Şerif yani Allahume salli ala seyyidine Muhammedin ve alla ali Muhammed okumalı. Duanın içtenlikle olması kalben yapılması çok önemli bir husustur. Öğrenciler stressiz ve rahat sınava girmeleri için ruhen ve bedenen rahat olmalı ve kalben dualarını yapmalıdır

.Bunun için İnşirah Süresini şimdiden Hergün (Elem neşrahleke )okumalılar.

Kur an bilenler Arapça okurlarsa daha iyi olur fakat bilmeyenler için Türkçesini yazdık.

1. Elem neşrah leke sadrâk

2. Ve vada’na ‘anke vizrâk

3. Elleziy enkada zahrâk

4. Ve refağna leke zikrâk

5. Feinne me’al’usri Yüsra

6. İnne me’al’usri yüsra

7. Feiza ferağte fensab

8. Ve ila rabbike ferğab

Anlamı:

Biz senin için (mutlulugun için )gögsünü açmadik mi? Senden yükünü indirmedik mi?

O senin sirtini ezen yükü.

Senin şanını yüceltmedik mi?

Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylik vardir.

Evet, zorlukla beraber bir kolaylik vardir.

O halde bos kaldin mi, yine kalk (baska bir iş ve ibadetle) yorul.

Ancak Rabbine yönel.

Sınav öncesi okunacak kısa dualar

Sınava girmeden önce de okuyup dua eden kimse meleklerin

desteğini alır,onların ilhamıyla doğruyu bulur.

HASBİYALLAHÜ

Her gün sabah-akşam “Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltü ve Hüve rabbül arşil azîm,”ayetini yedi defa okuyanın Allah’ın izniyle her istediğinin olacağı rivayet edilmektedir.

İmtihana (Sınava girerken şu dua okunur

Rabbi yessir ve la tü-assir Rabbi temmim bil hayr

Allahümme Rabbi zıdnî ilmen ve fehmen Ve îmanen

İmtihan gecesi İsrâ suresinin 21. ayeti kerimesi okunur: (Keyfe feddalnâ bağdahüm alâ bâğd) ‎كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض ٢ Anlamı: "Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık".

“Rabbi edhılnî müdhale sıdgîv ve ahricni muhrace sıdgîv ve’c’al li mil ledünke sultânen nasîrâ.” ANLAMI:”Ya Rabbi!,Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.”

Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

"Rabbi’şrah li Sadri ve yessir li emri,va’hlül ukdetem min lisani,yefgahü kavlî.” ANLAMI:”Ya Rabbi!,Göğsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır,Dilimin bağını çöz,sözümü anlaşılır eyle.”

Sınav Başlayınca da şu dua okunur: "Ya Hayyu Yâ KayyûM, Bi Rahmetike esteğisû."

ANLAMI:”Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

Bol istiğfar ve salavat çekilir

"Bismillah her hayrın başıdır" sıırınca sınava başlarken besmele çekmeyi unutmamak gerekir.

Faziletleri itibariyle 3 ihlas suresi ve Fatiha suresi ile birlikte okunabilir.

Bunun yanında okunacak bir diğer dua ise;

Salaten Tüncina Duası:Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammediv ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'il-ehvâali ve'l âafâat. Ve takdıy lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'is-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa indeke a'led-derecâat ve tübelligunâa bihâa aksa'l gaayâati min cemî'il-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. Inneke alâa külli sey'in kadiyr.

Unutkanlıktan kurtulmak için okunacak dua

"Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. 1)İyyâke nağbüdü ve iyyâkenesteîn. 2) İnnâ fetahnâ leke fetham mubînâ.

On dokuz defa okunacak.

Rabbi-ş rahli sadriy ve yessirlî emrî, vahlul ukdetem mil lisanî yefkahü kavlî”

Anlamı : Rabbim gögsümü ve gönlümü genişlet,işimi kolaylaştır.dilimin bağını çöz.Sözümü anlaşılır eyle... ayeti kerimesini okuyan imtihana giren kimse sorulara çok kolay cevap verir inşaallah Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi'lena min emrina raşeden" (Kehf,18/10)

Anlamı: "Rabbimiz! Katından bize rahmet ver ve işimizi kolaylaştır, bizi rüşde (başarıya) eriştir."