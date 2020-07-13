Minik bir sincabın peşine takılan kedinin, çimenler üzerinde bir sağa bir sola savrulduğu anlar, izleyenlere tebessüm ettirdi.

Yeşillik bir alan içerisinde bulunan küçük sincabın, kendisini kovalayan bir kedi ile mücadelesi renkli görüntülere sebep oldu.

Sincabı fark eden kedi bir anda atağa geçerken, sincap ise hızlı bir şekilde kaçmaya başladı.

KEDİYİ PEŞİNDEN KOŞTURDU

Oldukça hızlı olan sincap kediyi peşine takarak bir sağa bir de sola savrulmasına sebep olurken, son anda kendini bir ağacın üstüne attı.

Sincabı yakalayamayacağını anlayan kedi ise adeta pişman olup, sarf ettiği eforun ardından oradan uzaklaştı.

Sincaba saldırdığına pişman olan kedi