Sındırgı'nın sembolü Sağdıç leylek, belediye binasındaki yuvasına yerleşti Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin simgesi haline gelen Sağdıç adlı leylek, ilkbaharda yine gelerek yuvasında yaşamaya başladı.

AA & Ensonhaber

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 1962'de inşa edilen belediye hizmet binasının 7 yıl önce yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi ancak binanın çatısındaki yuvada yaşayan leyleğin ayrılmaması nedeniyle yıkım durduruldu.

Bunun üzerine 2 metrelik bir direğin üzerine kurulan yuvaya uçan leylek, 2017'de inşaat tamamlanınca çatıda kendisi için özel olarak yapılan yuvasına kavuştu.

Her bahar, kendisi için hazırlanan yuvaya geliyor

İlçenin tanıtım logosunda figürüne yer verilen leylek "Sağdıç" her yıl ilkbaharda yuvasına gelerek yaz aylarını geçiriyor.

Kırsal mahallelerde yaşayan leylekler için de aynı duyarlılığın gösterildiği ilçede, göç zamanı leyleklerin zarar görmemesi için elektrik kesintileri yapılıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, Sağdıç leyleğin yuvasının düzenli olarak bakımının yapıldığını söyledi.

"Sağdıç Leylek de Sıngırgı'nın kıymetini biliyor"

İlçe genelinde 3'ü merkezde olmak üzere 28 leylek yuvası bulunduğunu, kırsal mahallelerde yaşayan leyleklerin de yuvalarına yerleşmeye başladığını belirten Yavaş, şöyle konuştu: