Sinekler neden sürekli ellerini ovuşturur

Çoğumuz özellikle kara sinek diye tabir edilen sineklerin bir yere konup neden sinsi sinsi ellerini ovuşturduğunu merak etmişizdir. Aslında bu durumun pek çok farklı nedeni bulunuyor. İşte o nedenler.

Bir yere konan sineği kovalasanız dahi gelip yine aynı yere konduğunu gözlemlemişsinizdir. Özellikle yaz aylarında burnumuzdan getiren karasineklerin, yüzeye her konduğunda aynı hamleyi tekrarlamaya başladığına da tanık olmuşsunuzdur. Bu canlılar, kondukları yerde bizi neremizden ısıracağına dair şeytani plan yaparmış gibi ellerini ovuşturma hareketi yaparlar. Peki neden?

Ellerini ovuşturan tek sinek türü karasinek olmamasına rağmen bu hareket, evlerde çok yaygın görülmeleri nedeniyle onlarla özdeşleşmiş durumda. Bu nedenle sineklerin el ovuşturma hareketinin nedenlerini karasinekler üzerinden ele aldık.

Aslında karasineklerin bu hareketi yapmalarının birçok nedeni bulunuyor. Bu nedenlerin çoğu ise temizlikten kaynaklanıyor. Gelin bu nedenlere birlikte bakalım...

KÖTÜ NİYETLİ DEĞİLLER, SADECE TEMİZLENİYORLAR

Genellikle pislik ve hastalıkla özdeşleştirilen ve pis olarak nitelendirilen yerlere konan karasinekler, aslında zamanlarının büyük bir kısmını temizlenerek geçiriyor. Bunu da ellerindeki kiri ovuşturup sıyırarak gerçekleştiriyor. Çünkü temiz olmaları, avlanmaktan uçmaya, sağlıklı kalmaktan çiftleşecek partner bulmaya kadar birçok alanda avantaj sağlıyor.

Peki ya hiç karasineklere yakından bakma fırsatı buldunuz mu? Eğer yakından bakarsanız karasineklerin sadece ilk iki elini değil, kanatları dahil tüm uzuvlarını ovalayarak pislikten arındırdığını göreceksiniz. Bu davranışı, uçarken onları rahatsız eden ve engelleyen artıklardan kurtulmak için yaparlar.

Ancak karasinekler, gözümüze çarpanın aksine temizlenmeye bacaklarından başlamaz. İlk önce en önemli nokta olan baş kısmından başlayıp daha az önemli bölgelere yönelirler. Başlarından başlamalarının nedeni ise koku reseptörlerini temizlemektir. Böylece hem avlanma hem de av olmama noktasında çevreye karşı daha duyarlı hale gelirler.

Pislik içinde olan bir karasineğin temizlenmesi, yaklaşık 15-20 dakika sürebilir. Ancak sürekli onlara engel olmamız nedeniyle temizlik işlerini yarıda bırakıp bir sonraki durakta devam etmek zorunda kalırlar.

Temizlenip paklanan sinek, çevreyi algılama ve uçma konusunda pis olan sineklerden çok daha başarılı olur. Ancak bu el ovalama hareketinin temizlik dışında bazı ufak tefek nedenleri de var.

KILLARI TARAYARAK AVANTAJ SAĞLAMAK

Karasinekler vücutlarını ovuştururken sadece kirlerini atmakla kalmayıp göğüs ve uzuvlarındaki kılları da tararlar.

Eşitlenip aynı yöne bakan kıllar, uçarken büyük avantaj sağlar. Kılların yönü aynı olacağından havadaki dengesi bozulmaz, daha doğru ve hızlı uçar.

HASAR VAR MI YOK MU?

Sinekler ovuşturma eylemini yaparken uzuvlarını da kontrol etmiş olurlar. Uçmaya ya da başka bir sinekle kavgaya kalkışmadan önce incinmiş bir yerlerinin olup olmadığını kontrol eder ve buna göre harekete geçerler.

HER YÜZEYDE YÜRÜYEBİLMEK

Karasinekler, pis veya temiz farketmeksizin aklınıza gelebilecek her yere konar ve temizlenmedikleri takdirde ayaklarında kirle dolaşırlar.

Kirli olmak, onların camda ya da pürüzsüz herhangi bir yüzeyde yürümesine engel olur. Bu nedenle ayaklarını iyice temizlerler ki kolaylıkla yürüyebilsinler.

FAZLA ISINMANIN ÖNÜNE GEÇMEK

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkarak canımızı sıkan karasinekler, kıllarını belirli bir düzene sokarak ısıyı dağıtırlar.

Yani insanların duş aldıktan sonra hem temizlenip hem de serinlediği gibi onlar da ellerini ovuşturarak hem temizlenip hem serinliyorlar.