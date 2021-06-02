Sinema salonları kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Sinemalar için yeni karar..

Sinema salonları kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Sinemalar için yeni karar..

Sinema salonları, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle birlikte kapılarını müşterilere açmıştı. Ancak yeni bir kararla sinemaların açılışının ertelendiği duyuruldu. Peki sinemalar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapılarını seyirciye kapatan sinema salonlarının 07.00-21.00 arasında açık olacağını belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede de, sinema salonlarının % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebileceği bildirilmişti.

Ancak alınan bir son dakika kararla sinema salonlarının açılışının ertelendiği duyuruldu. Bu gelişme sonrası vatandaşlar, sinema salonları kapatıldı mı, ne zaman açılacak? sorularını gündeme taşıdı.

Peki sinema salonları ne zaman açılacak? İşte sinema salonlarının açılacağı tarih...

SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ''Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri'' konulu genelgede, sinema salonlarının kurallara uymak şartıyla açılmasına izin verilmişti.

Bu gelişme sonrası Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), sinema salonlarının açılması konusunda gerekli hazırlıkları tamamlayabilmeleri için 3 hafta süreye ihtiyaç olduğunu belirterek salonların açılmasının 1 Temmuz’a ertelenmesini istedi.

SİSAY yaptığı açıklamada, ''Dün gece yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile sinemaların açılış tarihi 1 Haziran 2021 olarak belirlendi. Sinemaların açılışı ile ilgili hükümetin normalleşme sürecine paralel hareket etmek istiyoruz ancak salonlarımızı restoran, cafeler gibi sadece bir temizlikten sonra açamayız. Açılışı sektörün tüm paydaşları ve iş ortaklarımızla birlikte organize etmeliyiz.'' ifadelerine yer verdi.

Bu gelişme üzerine İçişleri Bakanlığı yayımladığı ek genelge ile sinema salonlarının açılışını 1 Temmuz’a erteledi. Bakanlık yaptığı açıklamada bu kararın sektör temsilcileriyle görüşülerek alındığını açıkladı.