Sinema ve tiyatrolarda PCR testi zorunlu mu oldu? PCR testi ücretli mi?

Sinema ve tiyatrolarda PCR testi zorunlu mu oldu? PCR testi ücretli mi?

Sinema ve tiyatrolara ilişkin aşı olmayanlar hakkında yeni uygulamalar getirildi. Bunun akabinde, "Sinema ve tiyatrolarda PCR testi zorunlu mu oldu?" sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki defa ertelediği Kabine toplantısını bugün yaptı.

Yapılan toplantı sonrası açıklamada bulunan Erdoğan, aşı yaptırmayanlara ilişkin alınan yeni kuralları duyurdu.

Yeni kuralların uygulanacağı yerlerin başında eğitim, şehirler arası yolculuk, konser, tiyatro ve sinema var.

Bunun üzerine tiyatro ve sinemaya gitmek isteyenler ancak aşı yaptırmayanlar, "Sinema ve tiyatrolarda PCR testi zorunlu mu oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Sinema ve tiyatrolarda PCR testi zorunlu mu oldu?

SİNEMA VE TİYATROLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası alınan kararları duyurdu. Erdoğan, koronavirüs salgınına yönelik alınan yeni tedbirlerle ilgili PCR testi zorunluluğunun altını çizdi.

Buna göre, uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için zorunlu PCR testi istenecek. PCR testini yaptırmamış olanlar uçak ve şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetlere katılamayacak.

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zorunlu olarak istenilen PCR testlerinin, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacağını duyurdu.