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    Sinemadaki yüzde 0 vergi, yıl sonuna kadar uzatıldı

    Yerli ve yabancı film gösteriminde koronavirüs döneminde alınan yüzde 0 vergi kararının yıl sonuna kadar uzatıldığı duyuruldu.
    • 27.05.2022 - 11:03
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    Sinemadaki yüzde 0 vergi, yıl sonuna kadar uzatıldı

    Koronavirüsle birlikte toplu alanlardan uzak durulması çağrıları ve denetimler, sinema sektörünü de etkiledi.

    Cumhurbaşkanlığı, pandemi sürecinde sinema sektöründen vergi alınmamasına karar verdi.

    Yerli ve yabancı film gösterimlerinde yüzde 10 olan eğlence vergisi, yüzde 0'a indirildi.

    Süre uzatıldı

    Sinema salonlarındaki verginin indirilme süresi, Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanarak tekrar uzatıldı.

    Yıl sonuna kadar vergi oranı yüzde 0

    Buna göre yerli ve yabancı film gösterimden alınan yüzde 10’luk eğlence vergisi, 31 Aralık 2022’ye kadar yüzde 0 olarak alınacak.

    Sinemadaki yüzde 0 vergi, yıl sonuna kadar uzatıldı #1


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