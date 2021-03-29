Sinemalar açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak, son durum nedir?

Sinemalar açık mı? Sinemalar ne zaman açılacak, son durum nedir?

Koronavirüs nedeniyle bir yılı kapalı durumda geçiren sinemaların akıbeti merak ediliyor. Vatandaşlar, sinema salonları ne zaman açılacak sorusunu araştırıyor. İşte sinemaların son durumu..

Pandemi nedeniyle Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla sinema salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu.

Normalleşme kararlarının ardından kafe ve restoranlar için yasaklar esnetilirken, sinemaların ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

Gözler Kabine Kurulu toplantısına ve İçişleri Bakanlığı'ndan yapılacak olan açıklamalara çevrildi.

Peki sinemalar ne zaman açılacak? İşte sinemaların açılış tarihine dair detaylar..

SİNEMALAR AÇIK MI? SİNEMALARIN SON DURUMU..

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "Sinema Salonları" ile ilgili ek genelge gönderdi.

Genelge ile 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'a uzatılmıştı. Daha sonra ise alınan yeni karara göre sinemaların açılacağı tarih 1 Nisan 2021 tarihine uzatıldı.

İllerin risk haritasına göre Nisan ayı iitbariyle sinemalar için de esneme kararlarının alınması öngörülüyor.