Sinemalar açıldı mı? Sinema salonları aylar sonra dolacak...

Koronavirüs nedeniyle bir yıldan fazladır kapalı durumda sinema salonları, seyirciye kavuşuyor. Vatandaşlar, sinema salonları ne zaman açılacak sorusunu araştırıyor. İşte sinemaların son durumu..

Türkiye, aşılama ve vaka sayılarındaki olumlu etkilerin ardından 1 Temmuz itibariyle yeni bir normalleşme dönemine geçiyor.

Normalleşme kararlarının ardından kafe ve restoranlar için yasaklar kalkarken, sinemaların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Haziran ayında açılmasına karar verilen sinemalar ertesi gün 1 Temmuz'a kadar yeniden kapalı durumda kalmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen normalleşme kararları kapsamında, sinemaların akıbeti de belli oldu.

Peki sinemalar açık mı? Sinema salonları tekrar açıldı mı? İşte detaylar..

SİNEMALAR AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz'da başlayacak kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımladı.

Genelgeye göre, Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara veren tüm iş yerleri ile sinemalar 1 Temmuz'dan itibaren tekrar açılacak.