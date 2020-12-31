Sinemalar açılıyor mu? Sinema salonları ne zaman, hangi ay açılacak? Sinemaların açılış tarihi..

Sinemalar açılıyor mu? Sinema salonları ne zaman, hangi ay açılacak? Sinemaların açılış tarihi..

Koronavirüs nedeniyle kapalı durumda olan sinemaların akıbeti merak konusu oldu. Sinemalar ne zaman açılacak sorusu gündemde yer alırken, İçişleri Bakanlığı kapalı sinemalara dair açıklamada bulundu.

Sinemaseverlerin sıklıkla araştırdığı sinemalar ne zaman açılıyor sorusu yanıt buldu. Koronavirüs nedeniyle Bilim Kurulu tavsiyesi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla sinema salonlarının faaliyetleri durdurulmuştu.

1 Ocak'a kadar kapalı olması beklenen sinema salonlarıyla ilgili bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kapalı sinema salonları konulu genelge ile açılış tarihleri yeniden belirlendi.

Peki sinema salonları ne zaman açılacak, sinemalar açılıyor mu, işte detaylar..

SİNEMALAR AÇILIYOR MU?

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 31 Aralık 2020 tarihine kadar sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmişti.

Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının bir süre daha kapalı kalması kararı verildi.

SİNEMALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından, 81 valiliğine “Sinema Salonları” ile ilgili ek genelge gönderildi.

Genelgede kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler alındığı belirlendiği hatırlatıldı.

31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart'a uzatıldı.