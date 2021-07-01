Sinemalar kapılarını açtı

Normalleşme döneminde yeni kararların uygulanmaya başlamasıyla sinema salonları da yarından itibaren seyirci ile buluşacak.

Kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla Türkiye, yeniden eski günlerine dönüyor.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1.5 yıldır ışıkları kapanan Beyaz Perde, yeniden açılıyor.

Yarından itibaren seyirci ile buluşacak olan sektör temsilcileri, bugünden temizliklerini yaparak açılışa hazırlandı.

"HERKESİ BEKLİYORUZ"

Sinema işletmecisi Şahin Dilbaz, "Ayın birinde sinemalar açıldı ama filmciler filmleri cuma gününden veriyor. Biz bugün temizliğimizi hazırlığımızı yapıyoruz. Yarından itibaren Hababam Sınıfı'nı bir günlüğüne ücretsiz oynatacağız. Şirket, sinemayı özlediler diye Türkiye genelinde bir gün ücretsiz gösterecek. Yarın kısmet olursa bismillah diyerek açılacağız. Kaç aydır kapalıyız. Sinema seyircisi özlemiştir. Herkesi bekliyoruz." dedi.

"ZOR BİR DÖNEMDİ"

20 senedir sinemada çalışan Bekir Çağırır, "Biz 1.5 senedir kapalıydık. Çok şükür şimdi kendimizi kurtarmaya çalışacağız. Bizim için zor bir dönemdi. Sinema yeniden başlıyor. Hepimize hayırlı olur inşallah. Perde de açılacak. Müşterilerimiz de gelecek. Zaten ilk seansımız ücretsiz. İnsanlar bir alışsın. İnsanlar çoluğu çocuğu ile gelsin." dedi.