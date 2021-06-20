Sinemalar ne zaman açılacak? Sinema ve tiyatrolarda son durum..

Sinemalar ne zaman açılacak? Sinema ve tiyatrolarda son durum..

Haziran ayı normalleşme süreci devam ederken, salgın nedeniyle uzun bir süredir kapalı olan sinema ve tiyatroların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Peki, sinema ve tiyatrolar ne zaman açılacak?

29 Mayıs'ta gerçekleştirilen Kabine Topantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süredir kapılarını seyirciye kapatan sinema salonlarının 07.00-21.00 arasında açık olacağını belirtmişti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede de, sinema salonlarının yüzde 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla faaliyet gösterebileceği bildirilmişti.

Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alınan kararla sinema salonlarının açılışı ertelendi. Peki sinema salonları ve tiyatrolar ne zaman açılacak? İşte sinema salonları ve tiyatroların açılacağı tarih...

SİNEMA SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ''Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri'' konulu genelgede, 1 Haziran'dan itibaren sinema salonlarının belirlenen kurallara uymak şartıyla açılmasına izin verilmişti.

Bu gelişme sonrası Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY), sinema salonlarının açılması konusunda gerekli hazırlıkları tamamlayabilmeleri için 3 hafta süreye ihtiyaç olduğunu belirterek salonların açılmasının 1 Temmuz’a ertelenmesini istedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ve sektör temsilcileriyle yapılan görüşmeler sonrası, sinema ve tiyatro salonlarının 1 Temmuz 2021 tarihine kadar kapalı kalmasına karar verildi.

Buna göre sinema ve tiyatro salonları 1 Temmuz tarihinden itibaren kapılarını seyircilere açacak.