Sınırları zorlayan bir tarif: Mayonezli Kurabiye

Biraz gevrek, inanılmaz derecede nemli bir kurabiye tarifi arıyorsanız, mayonezli kurabiye aradığınız özellikler için mükemmel olabilir.

Pişirilen bir tarifin içinde mayonez ekleme düşüncesi, hele ki bu tarif tatlıysa, size çok uzak gelebilir. Kurabiye yapımında neden mayonez kullanmalısınız? Çünkü mayonez kurabiyelerin iç kısmını ultra nemli yapar ve birçok tarifte tereyağı yerine kullanabilirsiniz. Tarif biraz tuhaf gelse de bu kurabiyeler lezzetlidir ve klasik şekerli kurabiyeye benzer tadı vardır. Çocuklarla birlikte mutfakta keyifli bir aktivite için de uygulaması oldukça basittir. İşte, damaklarda enfes tat bırakacak kurabiyenin tarifi;

MAYONEZLİ KURABİYE TARİFİ

Kurabiye hamuru yapmak için mayonez kullanmak, yumurta veya tereyağı kullanmanıza gerek olmadığı, ancak yine de bir kurabiyeyi bu kadar iyi yapan mükemmel nemli dokuyu elde ettiğiniz anlamına gelir. Daha az dağılan lezzetli kurabiyeler yapmanın etkili bir yoludur.

Bir tarif yağ gerektiriyorsa, onu aynı miktarda mayonezle değiştirebilirsiniz. Sadece yumurtaları da tariften çıkarmayı unutmayın. Kurabiyeleri daha az yağlı hale getirmek için tarifte belirtilenden biraz daha az mayonez kullanabilirsiniz.

MALZEMELER

1 su bardağı şeker

2 su bardağı un

1 su bardağı mayonez

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya özü

MAYONEZLİ KURABİYE NASIL YAPILIR?

- Fırınınızı 180 ° C'de önceden ısıtmaya başlayın.

- Büyük bir kapta mayonez, şeker ve vanilyayı karıştırın. Unu, tuzu ve kabartma tozunu eleyin. Birleştirmek için karıştırın.

- Hazırladığınız hamurdan bir tatlı kaşığı alarak, hamur parçalarını yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.

- Her hamuru bir çatalla bastırın, ardından üzerine şeker serpin. Ardından ısıttığınız fırında 8 ila 10 dakika pişirin. Kenarlar hafifçe kahverengileştirilmelidir.

- Fırın tepsisini çıkarın ve kurabiyelerin tadını çıkarmadan önce soğumasını bekleyin.

Afiyet olsun...