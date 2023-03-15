Sınırları zorlayan zeka testi: Resimdeki kaplan nerede? Yalnızca 14 saniyeniz var… Resimdeki gizlenmiş kaplanı 14 saniyede bulamayan gözlem yeteneklerini geliştirsin! Peki sen bu zebraların arasındaki kaplanı bulabilecek misin? Hazırsan deneyelim

Optik yanılsamalar, bize olmadıkları bir şey gibi görünen görüntüler veya fotoğraflardır. Gözümüzün beynimize ilettiği bilgiler gerçekle örtüşmediğinde ve bir şeyi algılamamıza engel olduğunda optik illüzyonlar meydana gelir.

Bir kişi, fizyolojik illüzyonlar nedeniyle gerçekte var olmayan bir görüntünün unsurlarını algılayabilir. Bu fotoğrafta yine aynı görüntü karşımıza çıkıyor.

Optik illüzyonlar, bilişsel ve gözlemsel yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olur. Bu yüzden hem çocuklar hem de yetişkinler optik illüzyonları çözmeyi tercih ediyor.

Bu kez karşınızda zebraların arasında gizlenen bir kaplan var. Resimdeki kaplanı 14 saniyede bulabilen henüz çıkmadı. Sen bulabilecek misin?

Resimdeki aslanı 14 saniyeden daha kısa sürede bulursanız ya da daha uzun sürede bulsanız bile kendinizi zeki ve anlayışlı olarak kabul edilebilirsiniz.

Peki bulabildiniz mi?

Çözümü bulamıyorsanız sorun değil. Cevabını aşağıda verdik. Sadece 14 saniye içerisinde kaplanı bulamıyorsanız gözlem yeteneklerinizi geliştirmenizi tavsiye ederiz. Benzer bulmacalarla bunu sağlayabilirsiniz.