Petrol
99.39
0.16%
Euro
18.5326
0.00%
Dolar
17.9494
0.06%
Altın
1.032
-0.03%
Borsa
2868
1.37%
Bitcoin
435.196
1.49%
BTXN Coin
7.65
5.66%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Sinop Boyabat'ta sağanak sonrası su baskını

    Sinop Boyabat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.
    • 12.08.2022 - 00:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop Boyabat'ta sağanak sonrası su baskını

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu, yurdun kuzey batı ve kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu.

    Sinop'un Boyabat ilçesinde de akşam saatlerinde yüzünü gösteren sağanak, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu.

    Su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı

    İHA'nın haberine göre, ana yollarda yer yer araçların lastik boyuna ulaşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.

    Sinop Boyabat ta sağanak sonrası su baskını #1

    Sinop Boyabat ta sağanak sonrası su baskını #2

    Sinop Boyabat ta sağanak sonrası su baskını #3


    İlginizi Çekebilir

    Kripto para piyasasında dolandırıcılık vakaları artıyor
    Teknoloji

    Kripto para piyasasında dolandırıcılık vakaları artıyor

    12 yaşındaki çocuktan enfes gol
    Futbol

    12 yaşındaki çocuktan enfes gol

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 300 Dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir