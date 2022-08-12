Sinop Boyabat'ta sağanak sonrası su baskını

Sinop Boyabat'ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu, yurdun kuzey batı ve kuzey kesimlerinde sağanak yağış etkili oldu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde de akşam saatlerinde yüzünü gösteren sağanak, bazı mahallelerde su baskınlarına neden oldu.

Su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı

İHA'nın haberine göre, ana yollarda yer yer araçların lastik boyuna ulaşan su birikintisi sürücülere zor anlar yaşattı.