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    Sinop bugün Türkiye'nin en uzun gecesini yaşayacak

    Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde en uzun gece yaşanırken Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan Sinop en uzun geceyi yaşayacak.
    • 21.12.2022 - 09:08
    • Güncelleme : 21.12.2022 - 09:59
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    Sinop bugün Türkiye'nin en uzun gecesini yaşayacak

    Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanırken Türkiye bu anlara şahitlik edecek.

    Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'nin şehirlerine göre ise en uzun geceyi Sinop yaşayacak.

    Kış mevsiminin başlangıcı anlamına gelen Oğlak Dönencesi (Kış Gündönümü) etkisi olan ‘en uzun gece’ bugün, Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde yaşanıyor.

    Hatay en uzun gündüzü yaşayacak

    Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'de ise diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.

    Sinop bugün Türkiye nin en uzun gecesini yaşayacak #1

    "Güzel bir gece olacağını düşünüyorum"

    Kış Gündönümü'nün Sinop'ta yaşayan herkes için güzel ve huzurlu geçmesini dileyen Melih Kabataş, “Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Yeni yıldan önce herkesin güzelce dinlenebileceğini, bu gecenin herkese iyi geleceğini düşünüyorum. Küçük ve mutlu bir şehir olan Sinop’ta böyle herkesin huzur bulabileceği huzur dolu bir gece yaşayacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

    Vatandaşlar heyecanını dile getirdi

    İHA'nın haberine göre, üniversite birinci sınıf öğrencileri ise ilk kez Sinop'ta en uzun geceye şahit olacağını ifade ederek, heyecanlı olduklarını dile getirdi.

    Sinop bugün Türkiye nin en uzun gecesini yaşayacak #2

    Sinop bugün Türkiye nin en uzun gecesini yaşayacak #3


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