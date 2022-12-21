Sinop bugün Türkiye'nin en uzun gecesini yaşayacak

Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde en uzun gece yaşanırken Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan Sinop en uzun geceyi yaşayacak.

Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanırken Türkiye bu anlara şahitlik edecek.

Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'nin şehirlerine göre ise en uzun geceyi Sinop yaşayacak.

Kış mevsiminin başlangıcı anlamına gelen Oğlak Dönencesi (Kış Gündönümü) etkisi olan ‘en uzun gece’ bugün, Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde yaşanıyor.

Hatay en uzun gündüzü yaşayacak

Kuzey Yarımküre'de kalan Türkiye'de ise diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.

"Güzel bir gece olacağını düşünüyorum"

Kış Gündönümü'nün Sinop'ta yaşayan herkes için güzel ve huzurlu geçmesini dileyen Melih Kabataş, “Güzel bir gece olacağını düşünüyorum. Yeni yıldan önce herkesin güzelce dinlenebileceğini, bu gecenin herkese iyi geleceğini düşünüyorum. Küçük ve mutlu bir şehir olan Sinop’ta böyle herkesin huzur bulabileceği huzur dolu bir gece yaşayacağımıza inanıyorum.” diye konuştu.

Vatandaşlar heyecanını dile getirdi

İHA'nın haberine göre, üniversite birinci sınıf öğrencileri ise ilk kez Sinop'ta en uzun geceye şahit olacağını ifade ederek, heyecanlı olduklarını dile getirdi.