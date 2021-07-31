Kurban Bayramı tatilinde 1 milyon kişinin ziyaret ettiği kentte, esnafın yüzü güldü. Güzellikleri ile dikkati çeken kentin konaklama tesislerinde ise yer kalmadı.

Sinop, 9 günlük bayram tatilinde rekor kırdı. Vatandaşlar Bodrum nüfusunu 1 milyona çıkarırken, Sinop ise Bodrum'la yarışarak 1 milyon kişiyi ağırladı.

Doğal güzellikleri ile ziyaretçilerine keyifli bir tatil imkanı sunan kentte, esnafın yüzü canlanan turizm sayesinde güldü.

Bayram tatili boyunca konaklama tesislerinde yer kalmazken, kente 450 bin araç giriş yaptı.

TÜRKİYE'NİN EN MUTLU İNSANLARI YAŞIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye´nin en mutlu insanlarının yaşadığı Sinop uzun sahilleri, temiz denizi ve tarihi dokusuyla öne çıkıyor.

Kum, deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Sinop, yaz sezonu ile doldu. Sinop sahilleri Ege ve Akdeniz’i aratmadı.

Bu yıl 1 milyon ziyaretçi ağırlamayı hedefleyen Sinop, bu rakama 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile ulaştı.

Sinop rekor kırdı: 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı VİDEO

"1 MİLYON TURİST HEDEFİNE ULAŞTIK"

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop İl Kültür Ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, “Evet biz Sinop olarak, bu sezon 1 milyon turist hedefliyorduk. Türkiye’nin kaptan köşkü, Karadeniz’in inci gerdanlığı Sinop, bu bayram tatilinde, 1 milyon turist hedefini yakaladı, hatta geçti diyebiliriz. İlimize yoğun bir ilgi var.

Bunu gözlemledik. İlimize giren araç sayısı 450 bin civarında. İlçelerimizle beraber düşündüğümüzde 1 milyonun üzerinde bir turist ağırladık 9 gün içerisinde.

İlginin nedeni; binlerce yıllık tarihe ev sahipliği yapmış ve bütün medeniyetlerin izlerini taşıyan önemli bir antik şehir olmanın yanında önemli bir Selçuklu şehri olması. Ayrıca doğal güzellikleriyle bir tabiat harikası olması nedeniyle çok yoğun bir ilgi var ilimize karşı.” dedi.