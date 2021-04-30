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Sinop sokaklarında kapanma sessizliği
Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sokaklardan çekildi.
- İHA
- 30.04.2021 - 09:17
- Güncelleme : 30.04.2021 - 09:56
17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada şehir dışına çıkmayan Sinop'ta vatandaşlar, evlerine çekildi.
Sokaklar sessizliğe gömülürken, polis ekipleri denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.
SOKAKLAR BOŞ KALDI
Kapanmanın başlaması ile Sinop sokakları boş kaldı.
Sakarya ve Aşıklar Caddesi ile Uğur Mumcu Meydanı sessizliğe büründü.