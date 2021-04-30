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    Sinop sokaklarında kapanma sessizliği

    Tam kapanmanın başlamasıyla birlikte vatandaşlar sokaklardan çekildi.
    • İHA
    • 30.04.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 09:56
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    Sinop sokaklarında kapanma sessizliği

    17 Mayıs'a kadar sürecek olan tam kapanmada şehir dışına çıkmayan Sinop'ta vatandaşlar, evlerine çekildi.

    Sokaklar sessizliğe gömülürken, polis ekipleri denetimlerini sürdürmeye devam ediyor.

    SOKAKLAR BOŞ KALDI

    Kapanmanın başlaması ile Sinop sokakları boş kaldı.

    Sakarya ve Aşıklar Caddesi ile Uğur Mumcu Meydanı sessizliğe büründü.

    Sinop sokaklarında kapanma sessizliği #1

    Sinop sokaklarında kapanma sessizliği #2

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