Sinop, Türkiye’nin 'en mutlu' şehri TÜİK tarafından yapılan "Yaşam Memnuniyet Araştırması" sonuçları yayınlandı.

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yaptığı "Yaşam Memnuniyet Araştırması" sonucunu yayınladı.

Listede birinci sırada Sinop bulunuyor. Sinop, üç tarafı denizle çevrili olması ve doğası ile dikkat çekiyor.

Mutluluk oranı istatistiklerine göre Türkiye'nin en mutlu şehirleri şu şekilde sıralanıyor:

Sinop, Afyonkarahisar, Bayburt, Kırıkkale, Kütahya, Çankırı, Düzce, Uşak, Siirt, Şırnak.

Kütahya, Türkiye’nin ’En mutlu’ beşinci şehri

Kütahya, yüzde 73,76’lık oranıyla Türkiye’nin ’En mutlu’ beşinci şehri oldu.

Kütahya, 580 bin 701 nüfusu ile doğası, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin göz şehirlerinden birisi.

"Mutluluk parada pulda değil"

12 ilçesi ile kuruluşun ve kurtuluşun şehri, evliyalar diyarı Kütahya’nın, yer altı ve yer üstü güzellikleriyle Türkiye’nin nadide illerinden birisi olduğunu söyleyen Seyyare Aktürk, şöyle konuştu:

Özellikle Kütahya yöresinde komşuluk ilişkilerinde, karşıdan merhaba diyebileceğin, kapısını çalabileceğin, bir lokman varsa paylaşabileceğin insanlar mevcut. Mutluluk parada pulda değil, bir fincan kahvede, bir lokma ekmekte, suda ve merhabadadır. Biz bunları sonuna kadar yapıyoruz. Gelenekleri ile görenekleri ile birbirimize bağlı bir milletiz. Şairlerimiz, ediplerimiz, seyyahlarımız, modacılarımız ile fabrikaları, çinisi, taşı, toprağı, her şeyi ile mükemmel bir şehir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)