Sinop yarın Türkiye'nin en uzun gecesini yaşayacak Kuzey Yarımküre'de kalan ülkelerde en uzun gece yaşanırken Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan Sinop,'ta yarın en uzun gece yaşanacak.

İHA

Türkiye'nin de içinde bulunduğu Kuzey Yarımküre'de en uzun gece, en kısa gündüz yaşanacak.

Güneyden kuzeye gidildikçe gece süresi uzarken, kuzey kutup noktasında bugün itibarıyla 6 ay gece yaşanmaya başlanacak.

En uzun gece Sinop'ta, en uzun gündüz Hatay'da

Kuzey Yarımküre’de kalan Türkiye’de ise, diğer şehirlere göre en uzun gündüzü Hatay, en uzun geceyi ise Sinop geçirecek.

21 Aralık en uzun gece

21 Aralık, güneş ışınlarının Oğlak dönencesine dik geldiği tarih. Bu tarihte Kuzey Yarım Küre’de günler uzarken, Güney Yarım Küre’de ise kısalmaya başlar.

Güney Yarım Küre ülkelerinde en uzun gündüz, Kuzey Yarım Küre ülkelerinde ise en uzun gece yaşanır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)