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- Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı
Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı
Sinop'un yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü, seyirlik manzara oluştu.
- DHA
- 10.11.2021 - 17:12
- Güncelleme : 10.11.2021 - 17:20
Doğu Karadeniz'de soğuk hava kendisini hissettirmeye başladı.
MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşmesiyle birlikte Sinop'un yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağış; Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI
Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı yüksek kesimler, beyaz örtüyle seyirlik manzara oluşturdu.