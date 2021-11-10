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    Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı

    Sinop'un yüksek kesimleri, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü, seyirlik manzara oluştu.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 17:12
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 17:20
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    Sinop'a mevsimin ilk karı yağdı

    Doğu Karadeniz'de soğuk hava kendisini hissettirmeye başladı.

    MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

    Hava sıcaklığının hissedilebilir derecede düşmesiyle birlikte Sinop'un yüksek kesimlerine kar yağdı. Yağış; Ayancık, Erfelek, Durağan, Saraydüzü, Gerze ve Boyabat ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

    KAR KALINLIĞI 15 SANTİMETREYE ULAŞTI

    Kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı yüksek kesimler, beyaz örtüyle seyirlik manzara oluşturdu.

    Sinop a mevsimin ilk karı yağdı #1

    Sinop a mevsimin ilk karı yağdı #2

    Sinop a mevsimin ilk karı yağdı #3

    Sinop a mevsimin ilk karı yağdı #4

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