Sinop'ta 16 kadın, 'yapamazlar' algısını yıktı, ilk hasatta 7 ton mantar üretti

Mali müşavirlikten diş hekimliğine, mimarlıktan esnaflığa kadar farklı alanlarda çalışan 16 kadın, 2023 yılında bir araya gelerek Sinopya Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni kurdu. Ortak hedefleri, kırsal kalkınmayı desteklemek ve ekonomik katkı sunmaktı.

İlk adımda küçük bir tesiste meyve kurutma işiyle üretime başlayan kadınlar, içlerinden birinin önerisiyle istiridye mantarı üretimine yöneldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'na başvuran kadın girişimciler, projeleri kabul edilince 6 milyon lira hibe almaya hak kazandı.

Aldıkları destekle Sinop merkez ilçeye bağlı Kılıçlı köyünde mantar üretim tesisi kurma çalışmalarına başlayan kooperatif üyeleri, yaklaşık bir yıl içerisinde güneş enerjisiyle çalışan modern bir tesisi hayata geçirdi. Beş dönümlük arazi üzerine inşa edilen üretim biriminde ilk hasat döneminde 7 ton mantar üretildi.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE ÜRETİM, YERLİ KOMPOSTLA TASARRUF

Kooperatif Başkanı Arzu Özmen, her bir üyenin kendi mesleki alanında uzman olduğunu ve bu çeşitliliğin kooperatifin gücünü oluşturduğunu belirtti. Kurulum sürecinin birçok zorlukla dolu geçtiğini dile getiren Özmen, 6 milyonu hibe olmak üzere toplamda 17 milyon liralık yatırımla hayata geçirdikleri tesiste üretime başladıklarını söyledi:

Tesisimizdeki her üretim ünitesi 100 metrekarelik alana sahip ve her biri dört ayrı odadan oluşuyor. Odaların her biri 10 ton kompost kapasitesine sahip. Kompostumuzu kendimiz üretiyoruz, bu da üretim maliyetimizi ciddi ölçüde azaltıyor. Piyasa fiyatı 250 lira civarında olan mantarı biz burada 100 ila 150 lira arasında satabiliyoruz. İlk iki ayda 7 ton ürün elde ettik ve üretime kademeli olarak devam ediyoruz.