Sinop'ta aracın motorundan sansar çıkarıldı Sinop'ta bir aracın motor kısmına girerek sıkışan sansar, yarım saatlik çalışmanın ardından çıkarılarak ormana salındı.

Türkiye'de park halindeki araçların motor kısımlarına kedi, köpek, fare hatta yılan bile girdiği daha önce görülmüştü.

Ancak bu kez motor kısmında bulunan hayvan itfaiye ekiplerini bile şaşırttı.

Sinop'un merkez Ada Mahallesi'nde aracından ses geldiğini duyunca kaputunu açan sürücü, motor kısmında bir hayvan bulunduğunu gördü.

Yarım saatte çıkarıldı

Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından hayvanı sıkıştığı yerden kurtardı.

Sansar olduğu anlaşılan hayvan, ekiplerce ormanlık alana salındı.

Araca yapılan bakımın ardından bir zarar olmadığı tespit edildi.