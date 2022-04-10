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    Sinop'ta balıkçıların ağına dev kalkan balıkları takıldı

    Sinop'ta büyüklüğüyle yanındaki balıkları gölgesinde bırakan dev balıklar, kilogramı ortalama 400 liradan satılıyor.
    • İHA
    • 10.04.2022 - 20:22
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 20:48
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    Sinop'ta balıkçıların ağına dev kalkan balıkları takıldı

    Sinop'un Adabaşı mevkisinde dip avı yapan balıkçıların ağlarına takılan dev kalkan balıkları, büyüklüğüyle görenleri şaşırtıyor.

    İki adet kalkan balığı 11 kilo 500 gram ağırlığında.

    Kilosu 400 liradan satılıyor

    Büyüklüğüyle yanındaki 4-5 kiloluk diğer kalkan balıklarını gölgesinde bırakan dev kalkanlar, kilosu ortalama 400 TL’den satışa sunularak, tezgâhta 4 bin 600 TL’ye alıcısını bekliyor.

    Balıkçı Ahmet Gür, "Adabaşı mekisinde dip avında balıkçılarımız yakaladılar. Bir tanesi 11 kilo 500 gram geliyor. Kilosu şu anda 400 TL civarında, balığın büyüklüğüne göre fiyatlar değişiyor. Birkaç adet de 5 kilo civarında gelenler var, ama en büyüğü olarak bunlar tabi dikkatleri üzerine çekiyor. Lezzet olarak bir numaralı restoran balığıdır. Tezgahta alıcılarımızı bekliyoruz" diye konuştu.

    Sinop ta balıkçıların ağına dev kalkan balıkları takıldı #1

    Sinop ta balıkçıların ağına dev kalkan balıkları takıldı #2


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