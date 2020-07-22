Sinop'ta çorak araziyi 40 yılda ormana çevirdiler

1980 yılında 3 bin 590 dekarlık çorak arazide, Orman Genel Müdürlüğünce planlı ağaçlandırma çalışması başlatıldı. 5 yılda 799 bin kızılçam fidanı dikilen bölge, 40 yılda ormana dönüştü.

Sinop'ta, Akyörük köyü Azak Deresi mevkiinde 1980 yılında bir çalışma başlatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, çorak görünümü ile dikkat çeken 3 bin 590 dekarlık arazi için fidan dikme çalışması yürüttü.

Müdürlük tarafından yapılan planlı ağaçlandırma çalışmaları 5 yıl sürerken, bu süre içerisinde bölgeye 799 bin kızılçam fidanı dikilerek bakımı yapıldı.

40 YILDA KOCA BİR ORMANA DÖNÜŞTÜ

Bölgedeki sel ve heyelan riskinin de ortadan kaldırılmasının hedeflendiği çalışmada, aradan geçen 40 yılın ardından alan yemyeşil bir ormana dönüştü. Bölgedeki Akyörük, Gazidere, Alibeyli ve Karacaören köylerinde yaşayan vatandaşlar da ormana gözü gibi bakıyor.

1980 YILINDA ÇALIŞMADA BULUNAN GÖREVLİ ANLATTI

Emekli orman teknikeri olan ve 1980'li yılarda Azak Deresi mevkiindeki ağaçlandırma çalışmasına katılan Hikmet Kaya, "Burası bomboş bir araziydi ve bir an önce yeşillendirilmesi gerektiğini düşündük. Teraslama çalışması yaptık ve sonrasında 1 yaşındaki kızıl çam fidanlarını buraya diktik. Ardından bakımını sürekli yaptık. Çalışmaya başladığımız ilk dönem buranın fotoğrafını da çekmiştim. O zaman çorak bir arazi görünüyordu fotoğrafta. Şimdi aradan 40 yıl geçtikten sonra burası bir ormana dönüştü. Ben burayı her gördüğümde eski halini bildiğim için çok mutlu oluyorum. Bunu ben nasıl başardım diye kendimle de gurur duyuyorum. Bu ormanın oksijenini teneffüs ettiğimiz için ayrıca seviniyorum." dedi.

"KÖYLÜLERİMİZ BU ALANA GÖZÜ GİBİ BAKIYOR"

Akyörük Köyü Muhtarı Şaban Türk de 40 yıl önce bu alanın bomboş çorak bir arazi olduğunu belirterek, "Burası 4 köyün arasında bulanan bir ağaçlandırma sahası. Çocukluğumuzdan biliyoruz, buralar bomboşken kel bir araziyken şimdi yemyeşil oldu. Sel heyelan riskini de ortadan kaldırıyor bu ağaçlar. Köylülerimiz bu alana gözü gibi bakıyor. Ağaçlarımızı koruyoruz. Kimsenin bu ormana zarar vermesine izin vermiyoruz. Devletimiz kadar biz de koruyoruz. Rahat bir nefes aldığımız bir bölge burası, yeşilinden ormanımızdan oksijenden hepimiz yaralanıyoruz. Bu ormanını oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

KÖYLÜLER DE AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASINDA ÇALIŞTI

Ağaçlandırma çalışması başladığı yıllarda Akyörük köyünde muhtar olan Hüseyin Deveci, ağaçlandırma çalışmasına bütün köylülerin destek verdiğini ve yardımcı olduğunu söyleyerek, "Orman teşkilatımızın görevlileri 40 yıl önce buraya gelip çalışma yaptı. Teraslama ve ağaç dikim çalışmalarına köylüler olarak bizler de yardımcı olduk. Biz de buralarda çalıştık 'Yeter ki ağaçlandırılsın' dedik. Yemyeşil bir orman haline geldi, şimdi bakmaya doyamıyoruz. Kimse bu ormana zarar veremez, hepimiz sahip çıkıyoruz. Bu güzellik 40 yılda oldu ama yine de inanılacak gibi değil." şeklinde konuştu.





































