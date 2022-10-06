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    Sinop’ta engelli ailenin toprak yol olan evinin önüne asfalt döşendi

    Köy yolunun bozuk olması sebebiyle tekerli sandalyesiyle evine ulaşmakta zorluk yaşayan bir aileye kolaylık sağlamak için asfalt yol yapıldı.
    • 06.10.2022 - 12:42
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 14:11
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    Sinop’ta engelli ailenin toprak yol olan evinin önüne asfalt döşendi

    Sinop'un Demirci köyündeki müstakil evinde yaşayan 66 yaşındaki engelli Duran Karasu ve engelli kızı mahallenin bozuk ve toprak olan yolundan dolayı tekerlekli sandalye ile evine gidip gelmekte zorluk yaşıyordu.

    Yaşanan bu durumu Sinop İl Özel İdaresi’ne bildiren aile için harekete geçildi.

    Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yaşanan zor duruma müdahale ederek, engelli ailenin mağduriyetini gidermek için köyün ana yolundan başlayarak evinin kapısına kadar asfalt yol yaptırdı.

    Tekerlekli sandalye ile yolda zorluk çeken aile için çözüm bulundu

    İHA'nın haberine göre, mahallesinde toprak yol olduğundan dolayı dışarı çıkarken ve evine giderken zorlandığı ifade eden Duran Karasu, “Özellikle kışın yağmurlardan dolayı evimin önü çamur oluyordu. Bu yüzden tekerli sandalye ile zorlanıyordum. Bu talebimi yetkililere ilettim. Sağ olsunlar, gelip sorunu çözdüler. Emeği geçenlere teşekkür ederim.” dedi.

    Sinop’ta engelli ailenin toprak yol olan evinin önüne asfalt döşendi #1


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