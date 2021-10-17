Eski hükümlü Murat Kalyoncu, ceza infaz kurumunda aldığı eğitimle tahliye olduktan sonra devlet desteğiyle kendi işini kurarak 8’i kendi gibi eski hükümlü olmak üzere 40 kişiye iş imkanı sağladı.

Sinop’ta yaşayan evli ve 1 çocuk babası 30 yaşındaki Murat Kalyoncu, pastanecilik yaparken 2014 yılında işlediği bir suçtan dolayı ceza infaz kurumuna girdi.

Kalyoncu, hükümlülerin meslek edindirilmeleri ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde açılan unlu mamuller ve pastacılık bölümüne kayıt oldu.

TAHLİYE OLDU, KENDİ İŞİNİ KURDU

Burada ilk önce eğitim alıp mesleğini geliştiren Kalyoncu, ceza infaz kurumu bünyesindeki pastanede çalıştı. Aldığı eğitim ve iş tecrübesiyle mesleğini geliştirme imkanı bulan Kalyoncu, tahliyesinden sonra yeni bir başlangıç için kolları sıvadı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanlarının yönlendirmesiyle ‘Eski Hükümlülerin Kendi İşini Kurma Projesi’ne başvuran Kalyoncu, devletin sağladığı hibe ile memleketi Sinop’ta pastane açtı.

Sinop'ta eski hükümlünün cezaevinde aldığı eğitim hayatını değiştirdi VİDEO

8’i KENDİSİ GİBİ ESKİ HÜKÜMLÜ 40 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYOR

Kısa sürede sektörde yerini alan Kalyoncu, ilk açtığı işyerinde 15 kişiye istihdam sağladı. Devletin sağladığı imkanlarla 4 yıldır kendi işinin patronu olan eski hükümlü, pastanesinin 3’üncü şubesini açtı. Kalyoncu, şu anda kendi gibi eski hükümlü olan 8 kişiyle birlikte 40 kişiyi istihdam ediyor.

'HER ŞEY BİTTİ’ DEDİĞİMDE DEVLET BANA SAHİP ÇIKTI

Ceza infaz kurumundayken 3 yıl boyunca İşyurtları Kurumu unlu mamuller bölümünde çalıştığını belirten Murat Kalyoncu, kurumdan çıktıktan sonra devletin sağladığı destekle kendilerine yeni bir hayat kurduklarını söyledi.

Ceza infaz kurumundayken ve tahliyeden sonra devletin her zaman yanlarında olduklarını anlatan Kalyoncu, şunları söyledi:

“Bir umutsuzluğun içine düşmüştük ama devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı. Ceza infaz kurumundayken ‘Her şey bitti’ dediğimizde bize iş imkanı sundular. Orada kendimizi 3 yıl boyunca daha da geliştirdik. Düzenli ve disiplinli çalışmayı öğrendik. Bu kursları alırken, ‘Cezamız bitince burada öğrendiklerimizi, kendi bildiklerimizin üstüne koyacağız, dışarı çıkacağız, şubelerimizi açacağız, gece gündüz çalışacağız, yanımıza hükümlü arkadaşları alacağız. Bizim gibi umutsuzluğa kapılan diğer arkadaşlarımıza umut kaynağı olacağız‘ diye planlar yaptık. Gerçekten de öyle oldu. Şu anda yanımızda 8’i eski hükümlü 40 arkadaşımız çalışıyor. İşyurtlarında çalışmak bize çok şey kattı. Şu anda dükkanımız varsa, İşyurtları sayesinde vardır.”





‘UMUDUNUZU KAYBETMEYİN’ TAVSİYESİ

Ceza infaz kurumundaki hükümlülere umutsuzluğa kapılmamaları tavsiyesinde bulunan Kalyoncu, İşyurtları Kurumu bünyesinde açılan meslek edindirme ve eğitim faaliyetlerine katılmalarının kendileri için çok faydalı olacağını vurguladı. Kalyoncu, kendilerine bu imkanı sağlayan tüm Adalet Bakanlığı teşkilatına teşekkür etti.

"SİVİL HAYATIM DAHA GÜZEL OLDU"

İşyerinde çalışan eski hükümlülerden A.B. ise, ceza infaz kurumuna girmeden önce herhangi bir mesleğinin bulunmadığını, İşyurtları Kurumu’nun açtığı kursa katılarak meslek edindiğini söyledi.

Şu an patronu olan Murat Kalyoncu ile ceza infaz kurumunda tanıştığını kaydeden A.B. “Ceza infaz kurumunda mesleğimle ilgili tüm kurslara katıldım, kalfalık belgesi aldım. Şu an da ustalık kursuna gidiyorum. Ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra, daha önceden tanıdığım Murat Kalyoncu’nun dükkanında çalışmaya başladım. Ceza infaz kurumunda edindiğim meslek ile sivil hayatım daha güzel oldu.” diye konuştu.