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    Sinop'ta esnafın maskotu karga Şakir'i mahallenin kedisi öldürdü

    Durağan ilçesinde esnafın yavruyken büyüterek evcilleştirdiği karga Şakir, kedi saldırısı sonucu öldü.
    • AA
    • 07.01.2022 - 05:41
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    Sinop'ta esnafın maskotu karga Şakir'i mahallenin kedisi öldürdü

    Sinop'un Durağan ilçesine esnaf Mehmet Göymen, iş yerinin önünde bulduğu yavru kargayı besleyip büyütmüştü.

    ADINI "ŞAKİR" KOYDULAR

    Göymen'in çocuklarının "Şakir" adını verdiği karga, ilçe esnafının maskotuydu. Herkesin omuzuna konuyor, bisikletle gezinti yapıyordu.

    Karga 'Şakir' bir ilçenin omzunda geziyor - VİDEO

    KEDİ SALDIRISI İLE ÖLDÜ, ESNAFI YASA BOĞDU

    Bir sene boyunca ilçeye neşe katan karga Şakir, bu sefer esnafı üzüntüye boğdu. Kedi saldırısı sonucunda yaralanan karga kurtarılamadı.

    Esnaf, şimdi karga Şakir ile çekilen videolarla özlem gideriyor.

    Sinop ta esnafın maskotu karga Şakir i mahallenin kedisi öldürdü #1

    Sinop ta esnafın maskotu karga Şakir i mahallenin kedisi öldürdü #2

    Sinop ta esnafın maskotu karga Şakir i mahallenin kedisi öldürdü #3

    Sinop ta esnafın maskotu karga Şakir i mahallenin kedisi öldürdü #4

    Sinop ta esnafın maskotu karga Şakir i mahallenin kedisi öldürdü #5


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