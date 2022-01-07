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- Sinop'ta esnafın maskotu karga Şakir'i mahallenin kedisi öldürdü
Sinop'ta esnafın maskotu karga Şakir'i mahallenin kedisi öldürdü
Durağan ilçesinde esnafın yavruyken büyüterek evcilleştirdiği karga Şakir, kedi saldırısı sonucu öldü.
- AA
- 07.01.2022 - 05:41
Sinop'un Durağan ilçesine esnaf Mehmet Göymen, iş yerinin önünde bulduğu yavru kargayı besleyip büyütmüştü.
ADINI "ŞAKİR" KOYDULAR
Göymen'in çocuklarının "Şakir" adını verdiği karga, ilçe esnafının maskotuydu. Herkesin omuzuna konuyor, bisikletle gezinti yapıyordu.
Karga 'Şakir' bir ilçenin omzunda geziyor - VİDEO
KEDİ SALDIRISI İLE ÖLDÜ, ESNAFI YASA BOĞDU
Bir sene boyunca ilçeye neşe katan karga Şakir, bu sefer esnafı üzüntüye boğdu. Kedi saldırısı sonucunda yaralanan karga kurtarılamadı.
Esnaf, şimdi karga Şakir ile çekilen videolarla özlem gideriyor.