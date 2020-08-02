Sinop’ta bir tünel daha ortaya çıktı

Mitridat’lar döneminde yapıldığı tahmin edilen tünelin turizme kazandırılması hedefleniyor.

Tarihi ve doğal güzellikleri ön plana çıkan Sinop'un yer altı tarihi zenginliği, gizemini koruyor.

Kentteki Ada Mahallesi’nde, içerisinde Kral Mitridat’ın mezarı ile 'Yedi Kuyular' adlı mağaranın olduğuna inanılan 3 bin yıllık tüneller yer alıyor.

Eski çağlarda savaşlardan korunmak amacıyla inşa edildiği bilinen ve yüksekliği yaklaşık 2.5 metre, genişliği ise yarım metre olan tünellerin 10 kilometre uzunluğunda ve çok sayıda çıkışı olduğu tahmin ediliyor.

3 BİN YILLIK TÜNELLERLE BAĞLANTILI

Ada mevkisi ve Öğretmen Okulu arka tarafında bulunan iki tünelin ardından 3 bin yıllık tünellerle bağlantılı olduğu değerlendirilen yeni bir tünel daha bulundu.

Sinop Sağlık Müdürlüğü yerleşkesinin eksi 3’üncü katından girilen ve Kral Mitridat'ın mezarına çıktığı tahmin edilen tünelin, su kanalı ya da tahliye hattı olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu tünelin genişliğinin diğer tünellere göre çok dar olduğu belirlendi.

Kentin yer altında farklı yönlere giden tünellerin keşfedilerek, turizme kazandırılması isteniyor.

TÜNELİN GİRİŞİ BULUNDU

Yer altında çok fazla tünel olduğunu dile getiren İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, "Tünelin giriş ağzını meydana çıkardık. Daha önce de tünelin içine girmiştik. Arkeologlarımız da belli bir mesafeye kadar yürüdüler. Mitridat’lar döneminde yapıldığı tahmin edilen ve bir kişinin yürüyebileceği bir alan var. Biz oradan Kapalı Spor Salonu’na kadar yürüdük.

BELLİ MESAFEDEN SONRA KAPANIYOR

Fakat Kapalı Spor Salonu’nun temel yapısı, tünelin ağzını kapatıyor, o yüzden geçemedik. Diğer taraftaki başka bir kol ise Vali Konağı’nın altına doğru devam ediyor. Maalesef yapılan binalar nedeniyle tünelin o kısmı da kapanmış. Sinop’taki yer altı labirentleri, belli bir mesafe sonrasında yapılaşma nedeniyle kapanıyor." diye konuştu.

KRAL MİTRİDAT KİMDİR

Pontus Kralı olarak Anadolu'da M.Ö. 120-M.Ö. 63 yıllarında hüküm sürdü. Roma Cumhuriyeti'ne karşı "en başarılı ve zeki düşman" sayıldı.

Küçük yaşta öz annesinin kendisini zehirlemek istemesinden dolayı çeşitli zehirler geliştirdiği söylenmektedir.

Tarihte ilk biyolojik silahları kullanan kişi olduğu belirtilen Kral Mitridat, düşmanlarının yemeklerine kendi yaptığı zehirleri katarak ölmelerini sağlamıştır.