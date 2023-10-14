Sinop'ta hamsi bereketi başladı! Kilosu 50 liradan satılıyor

İHA
Geçen balık sezonunda tezgahlarda sık görülmeyen hamsi bu sezonun başından bu yana bol bol tutulmaya başladı.
Sinop'ta hamsi bolluğu ve tezgahlarda şenlik yaşanıyor.
Balık tezgahlarında 80-100 lira arasında satılan hamsi, 50 liraya kadar düşünce vatandaşlar tezgahlara akın etti.
Hamsinin fazla olması balıkçıları ve müşterileri sevindirdi.
Hamsinin fiyatının daha da düşmesi bekleniyor
Balık satıcıları bu sene hamsinin bol olduğunu ifade ederken, müşteriler de hamsinin fiyatının düşmesinden mutlu olduklarını ve ilerleyen günlerde daha fazla düşmesini beklediklerini söyledi.
Palamut 120 TL
Tezgahlarındaki diğer balıklardan palamut 120 TL, mezgit 80 TL, zargana 150 TL, tirsi ise 50 TL'den satışa sunuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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