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Sinop’ta hortum paniği
Sinop'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası, denizde hortum oluştu.
- İHA
- 01.09.2021 - 19:24
- Güncelleme : 01.09.2021 - 19:46
Sinop Akliman açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi.
SAHİLE 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA OLUŞTU
Sahile yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu.
KARAYA ULAŞMADAN ETKİSİNİ YİTİRDİ
Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı.