Sinop'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası, denizde hortum oluştu.

Sinop Akliman açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi.

SAHİLE 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA OLUŞTU

Sahile yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu.

Sinop’ta hortum paniği VİDEO

KARAYA ULAŞMADAN ETKİSİNİ YİTİRDİ

Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı.