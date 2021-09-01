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    Sinop’ta hortum paniği

    Sinop'ta akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak sonrası, denizde hortum oluştu.
    • İHA
    • 01.09.2021 - 19:24
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 19:46
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    Sinop’ta hortum paniği

    Sinop Akliman açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi.

    SAHİLE 3 KİLOMETRE UZAKLIKTA OLUŞTU

    Sahile yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta meydana gelen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 5 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu.

    Sinop’ta hortum paniği VİDEO

    KARAYA ULAŞMADAN ETKİSİNİ YİTİRDİ

    Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

    Sinop’ta hortum paniği #1

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