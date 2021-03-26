Sinop'ta karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi

Sinop'ta karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi

Sinop’ta karantina kurallarını ihlal eden Sevda A., bebeğiyle birlikte belediye binası önünde HES kodu sorgulamasında yakalandı.

Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Sinop’ta, Sevda A. isimli kadın, bebeğiyle birlikte belediyeye geldi.

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Kapıda yapılan HES kontrolünde Sevda A., temaslı çıkınca belediye binası dışına çıkarıldı.

CEZA KESİLİP YURDA GÖTÜRÜLDÜ

Çağırılan polis ekipleri, Sevda A.’ya 3 bin 150 lira ceza kesti. Karantina kurallarını ihlal eden Sevda A. ve bebeği yurda yerleştirildi.