Euro
9.4985
1.53%
Dolar
8.0375
1.23%
Altın
447.58
1.62%
Borsa
1.384
-0.78%
Bitcoin
427.254
3.30%
EXEN Coin
15.33
25.86%
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Sinop'ta karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi

    Sinop’ta karantina kurallarını ihlal eden Sevda A., bebeğiyle birlikte belediye binası önünde HES kodu sorgulamasında yakalandı.
    • DHA
    • 26.03.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 26.03.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop'ta karantina kurallarını ihlal etti, bebeğiyle yurda yerleştirildi

    Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı haritasına göre nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü iller arasında yer alan Sinop’ta, Sevda A. isimli kadın, bebeğiyle birlikte belediyeye geldi.

    TEMASLI ÇIKTI

    Kapıda yapılan HES kontrolünde Sevda A., temaslı çıkınca belediye binası dışına çıkarıldı.

    CEZA KESİLİP YURDA GÖTÜRÜLDÜ

    Çağırılan polis ekipleri, Sevda A.’ya 3 bin 150 lira ceza kesti. Karantina kurallarını ihlal eden Sevda A. ve bebeği yurda yerleştirildi.

    Sinop karantina

    Sinop karantina

    Sinop karantina

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir