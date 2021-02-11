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    Sinop'ta karaya vuran yunusu hayata döndürdü

    Sinop’un Türkeli ilçesinde kıyıya vuran yunusu fark eden bir vatandaş, onu tekrar denize bırakarak kurtardı.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 11:19
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    Sinop'ta karaya vuran yunusu hayata döndürdü

    Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyü sahilinde olta balıkçılığı yapan Mehmet Ersoy, deniz kıyısına vurmuş ve çırpınmakta olan yunusu fark etti.

    Yunusun yanına giden Ersoy, örnek davranış sergileyerek onu tekrar denize bıraktı. Canlanan yunus, bir süre sonra kıyıdan uzaklaşarak gözden kayboldu.

    SIRTINDAN YARALIYDI

    Mehmet Ersoy, yaptığı açıklamada, karaya vuran yunusun sırtından hafif yara aldığını gördüğünü ve bu yüzden yorgun kaldığını düşünerek tekrar denize bıraktığını ve yeniden canlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

    yunus

    Sinop'ta karaya vuran yunus VİDEO



    yunus

    yunus

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