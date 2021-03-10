Sinop'ta kayıp köpeğini bulana para ödülü verecek

Sinop'ta bir ay içerisinde 3 köpeği kaybolan Hasan Çorum, bu durumun rastlantı olamayacağını belirterek, çalan ya da satın alan kişilerin geri getirmesi halinde para ödülü vereceğini vadetti.

Sinop'un merkez Osmaniye Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki Hasan Çorum’un evinin bahçesindeki kulübesinde zincirle bağlı olan ‘Fındık’ isimli köpek, 5 Mart’a kayboldu.

Çorum, köpeğini göremeyince mahallede aramaya başladı, ancak sonuç alamadı.

Çorum, köpeğinin evinin çevresinden tek başına ayrılıp gitmeyeceğini, bu nedenle çalınmış olabileceğini iddia etti.

Daha önce de 'Boncuk' ve 'Tarçın' isimli 2 köpeğinin daha çalındığını ileri süren Çorum, köpeklerini bulup getirene ödül vereceğini ifade etti.

"EVİMİN BAHÇESİNDEN 3 KÖPEĞİM ÇALINDI"

Öğle saatlerinde köpeğin kulübesinde olduğunu anlatan Hasan Çorum, "Bu benim evimin bahçesinden çalınan 3’üncü köpeğim oldu. Bir ay önce de Boncuk ve Tarçın isimi köpeğim 3 gün arayla çalındı. Bu 2 köpek serbestti ve ‘dışarı çıkıp, kaybolmuş olabilir’ diye düşündük. Ancak Fındık, kulübesine zincirle bağlıydı ve zincir çıkartılmıştı, köpeğimi alıp gitmişler. Herhangi bir yırtıcı hayvanın alması da söz konusu değil, korunaklı bir yuvası var. Zaten yırtıcı bir hayvan gelmiş olsa bu hayvanın zinciri tekrar böyle kulübeye konmaz. Merak ettiğim konu ise bir ay içinde 3 tane hayvanı benim kapımın önünde kim alıyor? Biz Sinop’ta kapımızı, penceremizi kilitlemeyiz, her şeyimiz açıktır. Ben şimdi annem ve babamı nasıl bırakayım? Çünkü köpeğimi bu kadar rahat bir şekilde çalan kişi ya da kişiler, benim evime girip herhangi bir kişiye de zarar verebilir. Anne ve babam 80 yaşında, çok tedirginim. Ayrıca köpek, tavuk fark etmez, bunlar da evimizin bireyi. Annem köpekler kayboldu diye ağlıyor. Neden insanları tedirgin ediyorlar, köpeği çalan kişi hangi akla mantığa dayanarak çaldı? Çalan kişi gelip bana köpeği çok sevdiğini ve beğendiğini söyleseydi ben ona da bulurdum. Bu tamamen hırsızlık.” dedi.

"KÖPEKLERİMİ BANA GETİRSİNLER"

Köpeğinin satılmış olabileceğini ifade eden Çorum, "Bu köpeği çalan kişi sattı diye düşünüyorum. Alan kişi lütfen şöyle düşünsün burada aileler üzülüyor. Yaşlı insanlar tedirgin oluyor. Lütfen bu kişi bana ulaşsın. Ben köpeğimi bulana ödül de veriyorum. Köpeğimi getiren olursa bin TL, eğer köpeği kimden aldığını söylerse de 5 bin TL ödül veriyorum. Rica ediyorum, köpeklerimi gören ve duyan varsa bana getirsin, onlara ödül vereceğim. Açık ve net söylüyorum, benim kapımın önündeki canlıyı kimse alamaz. Gerçekten çok üzüldüm. Anne ve babamın üzülmesi de beni çok etkiliyor.” diye konuştu.













