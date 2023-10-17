Sinop'ta kestane ararken 17 kiloluk dev mantar buldu Kestane toplamaya giderken dev mantarlarla karşılaşan Mustafa Yeşil, bunları toplayarak pazarda sattı. Yeşil, toplam 35 kilo mantarı kilosu 80 liradan tezgaha koydu.

İHA

Sinop’un Erfelek ilçesinde kestane toplamaya çıkan Mustafa Yeşil isimli vatandaş, burada dev mantarlarla karşılaştı.

Yeşil, Erfelek ilçesi Meydan köyünde ormanlık alanda kestane toplarken ağaç kökündeki mantarları fark etti.

Toplam 35 kilo gelen mantarları toplayan Yeşil, bunları pazarda satışa çıkardı.

Tartılan mantarlardan en büyüğü 17 kilo geldi.

"Bu kadar büyüğünü ilk defa gördüm"

Böyle büyük mantarları ilk defa gördüğünü söyleyen Mustafa Yeşil, yaşadıklarını şöyle dile getirdi:

Ormanlık alanda kestane toplamaya gitmiştim, kestane ağacının yanına gittiğimde ağacın kökünde duran mantarları fark ettim. Hayatımda hiç bu kadar büyük mantar görmemiştim. Hemen mantarları ağacın kökünden kesip eve getirdim. Mantarlardan en büyüğü 17 kilo, toplam hepsi ise 35 kilo geldi. Araştırmalarıma göre ismi ’kara mantar’ diye geçiyormuş.

Mantarların kilosunu 80 liradan sattı

Ormanlık alanda bulduğu mantarları pazarda satışa sunan Mustafa Yeşil, vatandaşların mantara yoğun ilgi gösterdiğini ve kilosunu 80 liradan sattığını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)