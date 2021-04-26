Sinop'ta kısıtlama sonrası caddeler doldu

Sinop'ta 82 saat süren sokak kısıtlamasının ardından caddelerde oluşan yoğunluk dikkati çekti.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. 82 saat süren kısıtlamanın ardından Sinop'ta yaşanan yoğunluk korkuya neden oldu.

SİNOPLULAR SOLUĞU SOKAKTA ALDI

Yeni haftanın ilk gününde Sinop’ta yaşayan vatandaşlar kendilerini adeta dışarıya attı. Ana cadde ve sokaklarda adeta insan seli oluştu.

Kısıtlama sonrası vatandaşlar, fatura ödemek için banka ve elektrik faturası ödeme noktalarının yolunu tuttu. Ay sonu olmasından dolayı biriken faturalarını ödemek için ödeme noktalarına akın eden vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluğa neden oldu.

SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Özellikle birçok banka şubesinin önünde yer alan sosyal mesafenin unutulduğu uzun kuyruklar dikkat çekti. Kısıtlama sonrası sosyal mesafenin olmadığı ödeme kuyruğunda vatandaşların, sağlıktan çok borcunu ödeyip ceza yememeye özen gösterdiği ortaya çıktı.





