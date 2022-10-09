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    Sinop'ta konsere eşlik eden yaşlı adam bastonu bırakıp oynadı

    Türk Sanat Müziği konserinde hareketli parçalara eşlik eden 75 yaşındaki Bayram Demir'in, bastonunu bırakıp oynaması geceye renk kattı.
    • 09.10.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 13:54
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    Sinop'ta konsere eşlik eden yaşlı adam bastonu bırakıp oynadı

    Sinop Kültür Merkezi’nde, Uluslararası Sanat ve İlim Derneği (USİD) ve Türkiye İlim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (İLESAM) tarafından 'Sanatın ve Kültürün Kardeşliği Müze Şiir Müzik' programı düzenlendi.

    Şiir ve müzik dinletilerinin gerçekleşti programa 75 yaşındaki Bayram Ali Demir'in renkli görüntüleri yansıdı.

    Normal şartlarda bastonla ayakta duran Demir dans performansıyla geceye damga vurgu.

    Bastonu bırakıp sahneye atladı

    Sanatçıların ağır Türk Sanat Müziği eserlerinden hareketli parçalara geçmesiyle Bayram amca bastonu bırakıp sahne önünde oynamaya başladı.

    Bir süre tek başına oynayan Demir, ardından oturanları yanına çağırarak dansa kaldırdı. Kısa süre oynadıktan sonra bir vatandaşın yardımıyla tekrar koltuğuna oturdu.

    Sinop'ta konsere eşlik eden yaşlı adam bastonu bırakıp oynadı VİDEO

    Kendini genç hissetmeye devam ediyor

    Huzurevinde yaşayan Demir, yaptığı konuşmasında hiç yaşlanmadığını ve gönlünün halen genç olduğunu söyledi.

    Demir herkese teşekkür etti

    İHA'nın haberine göre, ayrıca Demir, kaldığı huzurevinden çok memnun olduğunu da dile getirerek huzurevi görevlilerine ve kendisini konsere getirenlere teşekkür etti.

    Sinop ta konsere eşlik eden yaşlı adam bastonu bırakıp oynadı #1


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