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    Sinop'ta palamut bolluğu: Kilosu 10 TL'ye düştü

    Av yasağının kalkmasıyla sezona hızlı bir giriş yapan balıkçılar, palamut bereketi yaşıyor. Palamut Sinop'taki tezgahlarda 10 TL'ye kadar indi.
    • 28.09.2022 - 17:11
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 17:16
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    Sinop'ta palamut bolluğu: Kilosu 10 TL'ye düştü

    Karadeniz'de av sezonunun başlamasıyla palamut bereketi yaşıyor.

    Av yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar, Karadeniz’de ağlarını atmaya devam ediyor.

    Deniz suyunun soğumasıyla bol miktarda avlanan palamut ise balıkçıların yüzünü güldürdü.

    Tonlarca palamut yakalandı

    Tonlarca yakalanan palamudun fiyatı balık tezgâhlarına da yansıdı. Balıkçı esnafı ise vatandaşa ucuz balık satmanın sevincini yaşıyor.

    Sinop ta palamut bolluğu: Kilosu 10 TL ye düştü #1

    "Bu sezonda yaptığımız balıkçılığı hiçbir dönemde yaşamadık"

    Sezonun güzel ilerlediğini söyleyen balıkçı Hüseyin Baş, “Bu sezonda yaptığımız balıkçılığı hiçbir dönemde yaşamadık. Tutulan palamutlar çok, denizde daha fazlası da var.

    "Tanesi 10 TL'ye düştü"

    Fiyatlar da uygun olduğundan dolayı vatandaşımız da alabiliyor. Tabii iriliğine göre fiyatları yükselebiliyor, ince boy palamut 10 TL’ye düştü. Boyutuna göre bir kiloya yakın palamut 40 TL’ye kadar yükseliyor.” diye konuştu.

    Vatandaşlar stok yapıyor

    Ayrıca balıkçı Baş, vatandaşların genellikle fiyatı düşükken alarak buzluğa stokladığını da sözlerine ekledi.

    Vatandaşlar ise balığın bollaşmasından memnun olduklarını dile getirerek Karadeniz’in gözde yiyeceklerinden olan balığı ucuz fiyatlara almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

    Sinop ta palamut bolluğu: Kilosu 10 TL ye düştü #2


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