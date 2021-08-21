Sinop'ta sel nedeniyle tahliye edilen hastane yeniden hasta kabulüne başladı

Karadeniz'de selin yaraları sarılmaya çalışılırken, Ayancık Devlet Hastanesi'nde yeniden hasta kabulü başladı. Hastanede muayene olan Kazım Yüksel, "Hastaneyi buraya yapandan Allah razı olsun" dedi.

Bartın, Sinop ve Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

Ekipler gece gündüz çalışarak, bölge halkının yeniden günlük hayatına dönmesini sağlamaya çalışıyor.

Ekiplerin çalışmaları sayesinde Sinop'un Ayancık ilçesinde bulunan ve sel nedeniyle su altında kalan Ayancık Devlet Hastanesi, yeniden hasta kabulüne başladı.

İLK ETAPTA BELLİ BÖLÜMLER AÇILDI

Yapılan çalışmaların ardından ilk etapta dahiliye, kadın hastalıkları ve doğum ile çocuk hastalıkları birimleri hizmet vermeye başladı.

Hastanede ilerleyen günlerde yapılacak çalışmalarla birlikte ise diğer birimlerin hizmete alınacağı öğrenildi.

"HASTANEYİ YAPAN VE BUGÜN AÇILMASINA VESİLE OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN"

Hastanede muayene olan Kazım Yüksel, bir daha böyle bir şeyin yaşanmaması için temennide bulunarak, "Hastaneyi buraya yapan ve bugün açılmasına vesile olan herkesten Allah razı olsun." dedi.