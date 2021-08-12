Sinop'ta selde mahsur kalan köpeği insan zinciri ile kurtardılar

Sinop'ta selde mahsur kalan köpeği insan zinciri ile kurtardılar

Sinop'ta meydana gelen sel felaketinde bir grup genç, selden dolayı denizin üstünde biriken odunların arasında kalan köpeği ele ele vererek kurtardı.

Önceki gece başlayan sağanak yağış sonrası Sinop'un birçok ilçesi sular altında kaldı.

Selden etkilenen Türkeli Güzelkent'te ise denizin üstü odun parçaları, çalılarla kaplandı.

DENİZDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİ KURTARDILAR

O sırada sahil kenarında bulunan bir grup genç, deniz üstünde biriken odunlarda mahsur kalan köpeği fark etti.

Sinop'ta selde mahsur kalan köpeği insan zinciri ile kurtardılar-Video

El ele vererek bir zincir oluşturan gençler, köpeği saniyeler içinde kurtardı.

Öte yandan, Sinop'un ilçelerinde selle mücadele devam ediyor.