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    Sinop'ta sıcaktan bunalan koyunlar denize girdi

    Aşırı sıcaklar besiciyi bunaltınca, koyunlarıyla birlikte denizde serinledi.
    • İHA
    • 23.06.2020 - 13:05
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    Sinop'ta sıcaktan bunalan koyunlar denize girdi #1

    Bunaltıcı havanın hakim olduğu Sinop'ta bir besici, havalardan bunaldığı için koyunlarıyla birlikte denize girdi.

    Havaların sıcaklığının insanları etkilediği kadar hayvanları da etklimesi besiciyi serinlemek için yöntem bulmaya itince, hem koyunlarını yüzdürdü hem de kendisi yüzdü.

    Sinop'ta sıcaktan bunalan koyunlar denize girdi - VİDEO

    Sinop'ta sıcaktan bunalan koyunlar denize girdi #2

    Sinop'ta sıcaktan bunalan koyunlar denize girdi #3

    Sinop'ta sıcaktan bunalan koyunlar denize girdi #4

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