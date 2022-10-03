Petrol
88.05
3.42%
Euro
18.2231
0.48%
Dolar
18.5432
0.22%
Altın
1.007
1.90%
Borsa
3392
6.67%
Bitcoin
362.714
0.89%
BTXN Coin
11.00
1.85%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Sinop'ta tarım arazilerini fırtına vurdu

    Sinop'ta etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisi zarar gördü.
    • 03.10.2022 - 18:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sinop'ta tarım arazilerini fırtına vurdu

    Sinop’ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına, Mertoğlu köyünde tarım arazilerine zarar verdi.

    Çeltik tarlaları fırtınadan dolayı yattı.

    Zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülendi.

    "Çeltik tarlaları yatmış durumda"

    İHA'nın haberine göre, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sinoplu çiftçi Suat Kümeç, “Köyümüzün ağırlıklı geçim kaynağı pirinç. Yani çeltik diyelim. Çeltikte başarılıyız, iyiyiz. Rüzgar ve fırtınadan dolayı çeltik yatmış durumda" dedi.

    Sinop ta tarım arazilerini fırtına vurdu #1

    Sinop ta tarım arazilerini fırtına vurdu #2

    Sinop ta tarım arazilerini fırtına vurdu #3


    TÜİK, eylül ayı enflasyonunu açıkladı
    Ekonomi

    TÜİK, eylül ayı enflasyonunu açıkladı

    Rusya'da Duma, ilhak yasalarını onayladı
    Dünya

    Rusya'da Duma, ilhak yasalarını onayladı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Görüş Bildir