73 yaşındaki Sevim Ünaldı, tam 50 yıldır dernek başkanlığı yapıyor. Görevi boyunca sayısız vatandaşa yardımda bulunduklarını söyleyen Ünaldı, aldığı birçok ödülü duvarında sergiliyor.

Evlendikten sonra Sinop’a yerleştiğini kaydeden Sevim Ünaldı, 22 yaşında girdiği Türkiye Yardımseverler Derneği Sinop Şubesi’nde kısa süre sonra başkan seçildi.

Dernekte 50 yılını dolduran Ünaldı, yardıma muhtaçlar ve öğrencilere üyeleriyle beraber elinden geldiğince destek olmaya çalışıyor.

Sevim Ünaldı, "1972 yılında derneğe girdim, girdikten hemen sonra zaten dernektekiler genç birini arıyorlardı beni seçtiler. O günden beridir de devam ediyorum. 22 yaşındaydım, tam 50 yıl oldu." diye konuştu.

Süleyman Demirel'den ödül aldı

Yarım asırlık görev süresi boyunca çok sayıda ödül ve plaket aldığını kaydeden Ünaldı, en değerli ödülünü ise eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’den aldığını söyledi.

Her yıl çok sayıda ihtiyaç sahibi vatandaşa çeşitli yardımlar yaptıklarını belirten Ünaldı, durumu düzeldikten sonra bağış yapmak için gelenler olduğunu ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Sinop'ta yaşayan kadın 50 yıldır dernek başkanlığı yapıyor VİDEO



"Biz fakirin, muhtacın, okuyanın yanındayız"

Ünaldı, "İyi duruma gelenler de dönüp ‘Biz zamanında yardım aldık, şimdi biz vermek istiyoruz’ diyorlar. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Bizim en güzel tarafımız ise hiçbir siyasete karışmamamızdır. Biz fakirin, muhtacın, okuyanın yanındayız. Yatak, yorgan, eşya isteyen olurdu, hemen bulurduk, gidip beraber alınırdı. Şimdi bu talepleri zor karşılıyoruz. Ama şunu da belirtmeliyim, devlet eskiden bu kadar verimli değildi, şimdi o devire girdik." dedi.