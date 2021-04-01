Haberler

Yaşam Haberleri

Sinop'ta yiyecek aramaya inen tilkinin hali güldürdü

Sinop'ta yiyecek aramaya inen tilkinin hali güldürdü

Yiyecek aramak için evlerin olduğu bölgeye inen tilkinin, bir tavuğu yakalamaya çalıştığı sırada kafası bidona sıkıştı.