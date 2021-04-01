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    Sinop'ta yiyecek aramaya inen tilkinin hali güldürdü

    Yiyecek aramak için evlerin olduğu bölgeye inen tilkinin, bir tavuğu yakalamaya çalıştığı sırada kafası bidona sıkıştı.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 09:56
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    Sinop'ta yiyecek aramaya inen tilkinin hali güldürdü

    Sinop'un Erfelek ilçesi Kirazlık köyü Denizgölü Mahallesi'nde aç kalan tilki, bir evin önüne kadar indi.

    Talihsiz tilkinin kafası bir bidona sıkıştı.

    TAVUĞU ALAMADAN GİTTİ

    Kafası bidonun içinde kalan tilki, tavuğu yakalamayı başardı ancak tavuğun sahibine yakalandı. Paniğe kapılan tilki, tavuğu alamadan ormanlık alanda gözden kayboldu.

    Sinop ta yiyecek aramaya inen tilkinin hali güldürdü #1

    Sinop ta yiyecek aramaya inen tilkinin hali güldürdü #2

    Sinop ta yiyecek aramaya inen tilkinin hali güldürdü #3

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