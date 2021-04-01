- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Sinop'ta yiyecek aramaya inen tilkinin hali güldürdü
Sinop'ta yiyecek aramaya inen tilkinin hali güldürdü
Yiyecek aramak için evlerin olduğu bölgeye inen tilkinin, bir tavuğu yakalamaya çalıştığı sırada kafası bidona sıkıştı.
- İHA
- 01.04.2021 - 09:31
- Güncelleme : 01.04.2021 - 09:56
Sinop'un Erfelek ilçesi Kirazlık köyü Denizgölü Mahallesi'nde aç kalan tilki, bir evin önüne kadar indi.
Talihsiz tilkinin kafası bir bidona sıkıştı.
TAVUĞU ALAMADAN GİTTİ
Kafası bidonun içinde kalan tilki, tavuğu yakalamayı başardı ancak tavuğun sahibine yakalandı. Paniğe kapılan tilki, tavuğu alamadan ormanlık alanda gözden kayboldu.