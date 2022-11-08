Sinpaş’ın Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finansman şirketi Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’ndan ‘Görülmemiş Fırsat’

Gayrimenkul sektörüne kazandırdığı yenilikler ve yarım asırlık tecrübesiyle Türkiye’nin öncü markası Sinpaş, her gelir grubundan müşterilerine faizsiz finansman desteği sunmaya devam ediyor.

Konut, iş yeri, araç alımları veya yatırım amaçlı ihtiyaçlara yönelik tasarrufa dayalı faizsiz finans desteği sağlayan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, yeni kampanyası ile sınırlı sayıda kişiye hizmet bedelinde yüzde 50 indirim ve sekizinci ayda teslim imkanı sağlıyor

1974’ten bu yana hayata geçirdiği özgün projelerle gayrimenkul sektöründe öncü rol üstlenen, tecrübesi ve verdiği güvenle bugüne kadar 120 bin kişiyi ev, ofis ve işyeri sahibi yapan Sinpaş; şimdi de tasarrufa dayalı faizsiz finans desteği modeli ile her gelir grubuna tasarruf etme imkanı veriyor.

Görülmemiş Fırsat

Tasarruf planları Sinpaş güvencesiyle büyümeye devam ediyor. Sinpaş’ın 30 Kasım 2022’ye kadar geçerli yeni kampanyasıyla tasarruf edecekler için hizmet bedelinde yüzde 50 indirim sağlanırken, ödemelerin sekizinci ayında teslim garantisi veriliyor.

Yalnızca 2 bin kişiyle sınırlı olacak kampanyayla istedikleri yerde bankasız ve faizsiz ödeme planları ile ev, iş yeri veya araç satın almak isteyen müşteriler bu görülmemiş kampanyadan faydalanmanın yanı sıra; dilerlerse farklı tasarruf planlarını da tercih ederek çekilişle şanslarını deneyebilir, sabit veya az az artan taksitlerle ödemelerini yapabilir ve teslimat tarihlerini öne çekebilecekleri farklı planlarla da ilerleyebilecekler.

Devlet güvencesi, Sinpaş tecrübesi

Tasarruf finansman faaliyeti yürüten firmalara intibak şartları getirildiğini hatırlatan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı Genel Müdürü Merve Onarlı sektörün BDDK gözetimine girmesinin ardından güvenli ve sürdürülebilir bir ivme ile büyüdüğüne dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı: “Yarım asırdır gayrimenkul geliştiren ve geliştirdiği konutlara çeşitli finansman yöntemleri ile müşterilerinin erişmesini sağlayan Türkiye’nin köklü firmalarından biriyiz. Sahip olduğumuz marka değeri ve güveniyle, Tasarruf Finansmanı Sektöründe yatırım yapmak isteyen kitlelere, onların ihtiyaçlarını gözeterek hizmet vermeye başladık ve Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı markası ile 2021 yılında bu sektöre adım attık. Yıllardır kendi müşterilerine konut finansmanı sağlayan bir marka olarak, Sinpaş Tasarruf Finansman A.Ş ile ‘Ev Sahibi Edindirme’ misyonumuzu finansman alanında, daha geniş kitlelere ulaşarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz. “

Kampanya hakkında da bilgi veren Onarlı, “Artık konut veya araç almak isteyip planlarını erteleyen herkes, Sinpaş YTS güvencesiyle kendine uygun şartlarla sisteme dahil olma imkanına sahip olacak. Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığına üye olanlar faiz, vade farkı ya da ek maliyetler olmadan tasarruf yapabilirken, aylık tasarruf tutarlarını kendileri belirleyecek. Üyelerine, en hızlı, en kolay ve en uygun maliyetli çözümler sunan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, şimdi de yeni kampanyasıyla kişiye özel ödeme seçenekleri, bankasız ve faizsiz ödeme planlarıyla hizmet bedelinde yüzde 50 indirim ve sekizinci ayda teslim imkanı sağlıyor.”

Bankasız, faizsiz bütçeye uygun ödeme planları

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı, sunduğu; “Planlı Tasarruf Modeli, Avantajlı Tasarruf Modeli, Esnek Tasarruf Modeli” gibi tasarruf yöntemleriyle isteyen herkese finansal ihtiyaçlarını karşılama imkanı sağlıyor. Her gelir grubundan dileyen herkes, tüm ihtiyaçlarını; kişiye özel ödeme seçenekleri, yatırım tutarına özel teslim tarihleri, hızlı, kolay ve en uygun maliyet olanakları sunan Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı ile karşılayabiliyor.